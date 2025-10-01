21:32
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Общество

Lada, «Москвич». Минпромторг РФ представил первичный перечень авто для такси

Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые можно использовать в такси. Список представлен ведомством в мессенджере Мах, сообщает НСН.

Перечисленные министерством машины — более 20 моделей от шести российских брендов — соответствуют требованиям закона о локализации такси. В список разрешенных попали автомобили Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel; УАЗ — «Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah — Free, Dream и Passion; «Москвич» — 3, 3е, 6, 8.

Перечень планируют обновлять по мере появления на рынке новых моделей отечественных брендов и машин, производство которых локализовали в РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345643/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Анализ: жители Бишкека чаще передвигаются на личном транспорте
В городе Ош работают над увеличением парка муниципальных экотакси
Муниципальная служба такси города Ош начала работу в тестовом режиме
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Праворульные авто в Кыргызстане не смогут получить лицензию на такси
В мэрию Оша поступили 15 электромобилей для муниципального такси
Telegram-каналы будут использовать в борьбе с водителями нелегальных такси
В южной столице создадут муниципальное предприятие «Ош такси»
Необычный таксист и автомобиль удивили бишкекчан
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
MEGA поздравила старшее поколение с&nbsp;праздником, подарив заботу и&nbsp;внимание MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
1 октября, среда
21:22
«Талибан» опровергает отключение интернета в Афганистане: просто поломался «Талибан» опровергает отключение интернета в Афганистан...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 октября: дожди
20:41
Lada, «Москвич». Минпромторг РФ представил первичный перечень авто для такси
20:24
Наследная принцесса Нидерландов стала первой женщиной в армии из семьи короля
20:15
Подготовка к зиме в Оше: уголь реализуют по 7,5-8 тысяч сомов за тонну