Lada, «Москвич». Минпромторг РФ представил первичный перечень авто для такси

Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые можно использовать в такси. Список представлен ведомством в мессенджере Мах, сообщает НСН.

Перечисленные министерством машины — более 20 моделей от шести российских брендов — соответствуют требованиям закона о локализации такси. В список разрешенных попали автомобили Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel; УАЗ — «Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah — Free, Dream и Passion; «Москвич» — 3, 3е, 6, 8.

Перечень планируют обновлять по мере появления на рынке новых моделей отечественных брендов и машин, производство которых локализовали в РФ.