Платформу для продвижения туристических ресурсов создадут Кыргызстан и Китай

Платформу в режиме онлайн для продвижения туристических ресурсов создадут Кыргызстан и Китай. Об этом сообщили в Фонде развития туризма КР.

По его данным, в Сиане советник главы фонда Кылычбек Рысалиев представил презентацию о туристическом потенциале Кыргызской Республики и проинформировал о текущих проектах и инициативах.

Также прошли встречи с представителями бизнеса и туристических компаний Сианя.

По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие онлайн-платформы для продвижения туристических ресурсов КР и КНР.