10:03
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Общество

Платформу для продвижения туристических ресурсов создадут Кыргызстан и Китай

Платформу в режиме онлайн для продвижения туристических ресурсов создадут Кыргызстан и Китай. Об этом сообщили в Фонде развития туризма КР.

По его данным, в Сиане советник главы фонда Кылычбек Рысалиев представил презентацию о туристическом потенциале Кыргызской Республики и проинформировал о текущих проектах и инициативах.

Также прошли встречи с представителями бизнеса и туристических компаний Сианя.

По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие онлайн-платформы для продвижения туристических ресурсов КР и КНР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345618/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет Фестиваль молодежного туризма
АБР готов поддерживать проекты в сфере туризма и энергетики Кыргызстана
Доходы туристической отрасли Кыргызстана составили 30 миллиардов сомов — кабмин
Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
«Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов в год — Эрденет Касымов
В Кыргызстане открыли 41 туристический объект, еще 22 готовят к запуску
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер
Туризм в Кыргызстане: рост числа отдыхающих при падении иностранных инвестиций
Кыргызстан привлекает немецких туристов и инвесторов через совместные инициативы
В Кыргызстане могут создать кластер геотермальных курортов
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
29&nbsp;сентября: где в&nbsp;Бишкеке отключат свет 29 сентября: где в Бишкеке отключат свет
Бизнес
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
MEGA поздравила старшее поколение с&nbsp;праздником, подарив заботу и&nbsp;внимание MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
2 октября, четверг
10:00
Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строит...
09:57
Рейд на Ошском рынке: оштрафованы торговцы и изъяты прилавки
09:49
Украине перевели очередной транш в счет доходов от замороженных активов РФ
09:37
В Кыргызстане растет число женщин старше 45 лет с раком груди
09:34
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 2 октября