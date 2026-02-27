09:11
Общество

В Сузакском районе по решению суда принудительно переселят сельчан

В Сузакском районе Джалал-Абадской области по решению суда принудительно переселят шесть семей, проживающих в зонах, подверженных чрезвычайным ситуациям природного характера. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что это решение вынужденное и принято для того, чтобы обезопасить людей, поскольку с приходом каждой весны увеличивается риск схода оползней и камнепадов на территории проживания указанных семей.

Всего переселению подлежат почти 700 семей. В ведомстве уточнили, что 648 домам вручены уведомления о необходимости переезда. Более ста семей, игнорирующие меры безопасности, получили предписания, их дела переданы в суд.

С сельчанами проводятся профилактические беседы.
