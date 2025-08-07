12:51
Общество

Чистой воды, канализации нет. Мэр Оша поручил переселить жителей из опасной зоны

Мэр Оша Женишбек Токторбаев во время утреннего рейда осмотрел работы по расширению улиц Жибек Жолу и Беш-Кепе в территориальном управлении «Жибек Жолу».

Чиновники также осмотрели охранную зону канала «Муян» и условия проживания граждан в опасных, холмистых и обрывистых районах.

Местные жители рассказали об отсутствии чистой питьевой воды, канализации и о сходе селя во время ливня.

Градоначальник поручил в кратчайшие сроки переселить людей из опасных домов в строящийся жилмассив «Эне-Сай» и открыть охранную зону канала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338776/
просмотров: 559
