13:09
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Власть

В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан

Кабинет министров КР утвердил перевод земельных участков в Баткенском районе одноименной области из категории «сельскохозяйственные земли» в категорию «земли населенных пунктов».

Решение касается земель в районе Суу-Башы с общим размером 57 гектаров, которые будут использоваться для размещения граждан, переселяемых с приграничных территорий Баткенской области. В состав земель входят как пастбища, так и участки под строительство.

Местная администрация обязана внести изменения в документы на земельный учет, обеспечить целевое использование участков, разработать градостроительную документацию с соблюдением строительных норм, а также организовать системы жизнеобеспечения и социально-экономическое развитие района.

При обнаружении объектов историко-культурного наследия их необходимо сохранить. Кроме того, будет проведен анализ почвы и восстановление деградированных участков для сельскохозяйственного использования.

Документ вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341434/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
В Кыргызстане приняли госпрограмму для этнических кыргызов из Афганистана
Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили
В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:06
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для тур...
13:00
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
12:48
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
12:30
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
12:24
В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру