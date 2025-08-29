В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан

Кабинет министров КР утвердил перевод земельных участков в Баткенском районе одноименной области из категории «сельскохозяйственные земли» в категорию «земли населенных пунктов».

Решение касается земель в районе Суу-Башы с общим размером 57 гектаров, которые будут использоваться для размещения граждан, переселяемых с приграничных территорий Баткенской области. В состав земель входят как пастбища, так и участки под строительство.

Местная администрация обязана внести изменения в документы на земельный учет, обеспечить целевое использование участков, разработать градостроительную документацию с соблюдением строительных норм, а также организовать системы жизнеобеспечения и социально-экономическое развитие района.

При обнаружении объектов историко-культурного наследия их необходимо сохранить. Кроме того, будет проведен анализ почвы и восстановление деградированных участков для сельскохозяйственного использования.

Документ вступает в силу через 10 дней.