В Бишкеке маршрут автобуса № 14Т временно изменят

С 1 октября схему движения автобусного маршрута № 14Т временно изменят. Решение принято на основании обращений и просьб горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, раньше конечная остановка маршрута находилась на улице Алыкулова. Теперь автобус будет следовать через улицы Фрунзе и Корсакова до жилмассива «Ата-Журт».

Фото мэрии

«В ближайшие дни после запуска новых электробусов на маршрут № 14Т его конечная остановка снова будет на улице Алыкулова. Обновленная схема движения будет распределена на другие маршруты», — говорится в сообщении.