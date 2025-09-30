20:24
В международный аэропорт «Манас» разрешат входить только пассажирам

С 1 октября будут введены ограничения для сопровождающих: вход в здание аэровокзала будет доступен только пассажирам вылетающих и прилетающих рейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По ее данным, также сегодня в международном аэропорту «Манас» начал действовать только один вход/ выход — через зал внутренних рейсов. Второй вход закрыт в связи с продолжающимся ремонтом аэровокзала.

«С 10 октября также закрывается привокзальная парковка. Для удобства пассажиров будут действовать только парковки, расположенные напротив здания аэровокзала, по трассе справа. Все изменения связаны с закрытием еще одной части аэровокзала на ремонт. Просим учитывать данные меры при планировании поездки и заранее закладывать время на прохождение всех процедур. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.
