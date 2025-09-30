Третий социальный магазин «Евразия» открылся в Бишкеке

В столице состоялось торжественное открытие третьего социального магазина «Евразия». Теперь жители могут приобрести товары первой необходимости по доступным ценам по адресу: улица Суюмбаева, 17 / улица Московская, 7. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Социальные магазины «Евразия» продолжают расширять свою сеть и укреплять миссию по поддержке пенсионеров, многодетных семей, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в Бишкеке работают уже три социальные точки:

улица Токтогула, 146/1;

микрорайон «Асанбай», 8/3;

улица Суюмбаева, 17 / улица Московская, 7.

В церемонии открытия приняли участие директор регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Кымбат Урумкулова, заведующая сектором социальных услуг Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Чолпон Мамбетаипова, руководитель аппарата муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району Назгуль Жамгырчиева и председатель Союза пенсионеров Кыргызстана Эсенгул Исаков.

По словам директора регионального офиса «Евразия Кыргызстан» Кымбат Урумкуловой, третий магазин — это показатель того, что проект востребован, и сеть социальных магазинов будет продолжать расширяться.

«АНО «Евразия» активно реализует проекты, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Социальные магазины «Евразия» — один из таких проектов. Здесь по доступным ценам можно приобрести самые необходимые продукты и товары. Мы открываем их для того, чтобы жизнь пенсионеров и людей с ограниченными возможностями стала комфортнее. Сегодня это уже третий магазин. Для нас это не просто цифра, а показатель того, что идея нашла поддержку. Мы видим, что подобные проекты нужны обществу, и мы будем продолжать работать, чтобы таких магазинов становилось больше», — сказала она.

Руководитель аппарата муниципальной администрации мэрии по Свердловскому району Назгуль Жамгырчиева отметила, что открытие третьего социального магазина «Евразия» стало значимым событием для горожан. «Радует, что именно в Свердловском районе открылся уже третий социальный магазин. Это важно для наших граждан. Это расширяет возможности жителей и является важным шагом к формированию более справедливой и заботливой городской среды. Социальные магазины «Евразия» предлагают товары первой необходимости по доступным ценам. Кроме того, они становятся местом общения и встреч для горожан, особенно в условиях роста цен и разного уровня доходов у семей. Открытие совпало с Днем пожилых людей, что придает событию дополнительную символичность», — сказала она.

Социальные магазины «Евразия» подчеркивают, что ежедневно работают над тем, чтобы предоставлять самые выгодные цены и расширять ассортимент. Открытие третьего социального магазина «Евразия» — это очередной шаг в направлении доступности и заботы о населении. АНО «Евразия» намерена продолжать развивать сеть магазинов и приглашает к сотрудничеству местных производителей, чтобы вместе делать продукты первой необходимости более доступными для каждого.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Евразия» и Кыргызской Республикой. Магазин создан для того, чтобы люди из социально уязвимых групп — пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья — могли приобретать продукты первой необходимости по доступным ценам.

Для покупок необходима именная социальная карта. Оформить ее можно, заполнив анкету с основными данными (ФИО, телефон, дата рождения и адрес проживания).