12:21
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Кадр из сериала «Последний рубеж»

На следующей неделе (6 −12 октября) несколько премьер, на которые рекомендуют обратить внимание. Среди них российский триллер «Как приручить лису» и американский «Последний рубеж». Любителям истории предложат новый сериал об Октябрьской революции в России. Кроме того, есть премьеры и продолжения боевиков и криминальных историй.

1
«Как приручить лису», триллер, премьера (10 октября)

Зоопсихолог (Кирилл Кяро) находит в лесу странную замкнутую девушку Дину (Таисья Калинина). Спасая Дину, герой становится главным подозреваемым в убийстве ее подруги. Он вынужден начать самостоятельное расследование: для этого ему необходимо наладить контакт с далекой от социальных норм девушкой, которая ни с кем не разговаривает и не дает показания.

2
«Последний рубеж», криминал, премьера (10 октября)

В центре событий оказывается одинокий американский маршал по имени Фрэнк Ремник. Его вотчиной являются тихие, суровые пустоши Аляски. Жизнь Фрэнка переворачивается с ног на голову, когда тюремный транспортный самолет терпит крушение в глухой пустыне и на свободе оказываются десятки жестоких заключенных. Фрэнку поручено защищать город, который он поклялся охранять. Герой начинает подозревать, что авария была не несчастным случаем, а первым шагом хорошо продуманного плана с серьезными последствиями.

3
«Хроники русской революции», историческая драма, премьера (10 октября)

Эта история посвящена трагедии, которая развернулась во времена Октябрьской революции. События охватывают период с 1905 по 1924 год — эпоху, которая оказала большое влияние на жизнь не только россиян, но и всего мира в XX веке. Временное правительство свергли в рамках вооруженного восстания, которое состоялось 25-26 октября. Его инициаторами стали Владимир Ленин, Лев Каменев и другие. Власть захватил Военно-революционный комитет Петроградского Совета, в состав которого вошли левые эсеры.

4
«9-1-1: Нэшвилл», боевик, премьера (9 октября)

В Теннесси преданные своему делу специалисты по чрезвычайным ситуациям совмещают свою ответственную карьеру с драмой могущественной местной династии, где личная жизнь и профессиональные обязанности сталкиваются. Является спин-оффом популярного сериала «911 служба спасения».

5
«911 служба спасения», боевик, девятый сезон (9 октября)

Многосерийное остросюжетное шоу, повествующее о буднях сотрудников срочных служб — врачей «скорой», полицейских и пожарных. Каждый день они сталкиваются с самыми неожиданными происшествиями и пытаются помочь людям спастись. Все герои вынуждены работать бок о бок в тяжелых условиях большого города, преодолевая постоянные проблемы с транспортным сообщением, сложную коммуникацию и непогоду. Кроме того, иногда им приходится принимать крайне тяжелые решения, от которых чаще всего зависят жизни многих людей.

6
«Мэтлок», триллер, второй сезон (12 октября)

Мэдлин Мэтлок (Кэти Бейтс) возвращается на работу в престижную юридическую фирму, где использует свою хитроумную тактику, чтобы выигрывать дела и разоблачать неправомерные действия.

7
«Расследования Мердока», детектив, 19 сезон (6 октября)

Канадско-британский криминальный детектив о работе полицейского Уильяма Мердока. События разворачиваются в конце XIX века, когда на улицах Торонто начинается череда загадочных жестоких убийств. Детектив Мердок решает подойти к расследованию с научной точки зрения и воспользоваться достижениями новейшей дисциплины — криминалистики. Коллеги скептически относятся к его начинанию, однако на сторону мужчины становится опытный судебный врач Джулия Огден.

8
«Ронин», боевик, второй сезон (6 октября)

Главный герой сериала Иван Доронин — один из лучших бойцов спецназа СОБР. Узнав о смерти бывшей жены, он вынужден ненадолго оставить службу и уехать в родные края. Там у Доронина остался маленький сын, с которым он последние годы почти не общался, лишь исправно платил алименты. Однако обстоятельства вынуждают Ивана задержаться на родине, где ему предстоит пройти немало испытаний: стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, самостоятельно раскрыть запутанные преступления, позаботившись о спокойствии обитателей этих краев, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.

9
«Элсбет», криминал, третий сезон (12 сентября)

В центре событий оказывается преуспевающий адвокат по имени Элсбет Тасиони, которая пользуется весьма нетрадиционными методами работы. Она построила блестящую карьеру в Чикаго благодаря своей проницательности и наблюдательности. Элсбет Тасиони способна делать уникальные наблюдения, благодаря которым ей удается загнать в угол самых выдающихся преступников. Теперь Элсбет прибыла в Нью-Йорк, чтобы сотрудничать с местными представителями правоохранительных органов.

10
«Кулинарные скитания в параллельном мире», аниме, второй сезон (6 октября)

Обычный парень и талантливый кулинар Цуеси Мукода неожиданно оказывается в волшебном королевстве, отчаянно нуждающемся в героях. Однако вскоре становится ясно, что его перенесли по ошибке: вместо боевых навыков Цуеси обладает способностью заказывать современные продукты онлайн, что в сражениях бесполезно. Решив покинуть королевство, он отправляется исследовать новый мир, где его кулинарные умения быстро находят применение и становятся весьма востребованными.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (29 сентября — 5 октября), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345403/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Маньяк из Висконсина, драмы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Японские игры разума, мистика и вестерн. Что смотреть на следующей неделе
«Переходный возраст» и «Больница Питт». Названы лауреаты премии «Эмми-2025»
Сильвестр Сталлоне, детективы и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Семейный триллер, заговоры и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»
«Ходячие мертвецы», триллеры и комедии. Что смотреть на следующей неделе
«Загрузка» продолжается, триллеры и комедия. Что смотреть на следующей неделе
Супергерои снова в деле, триллер и комедии. Что смотреть на следующей неделе
«Чужой» несет ужас на Землю, триллер и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
12:10
Дело Пи Дидди. В США рэпера приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы Дело Пи Дидди. В США рэпера приговорили к четырем годам...
12:05
Садыр Жапаров: судьбу смертной казни решит народ
12:00
Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшему населению Афганистана
12:00
Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
11:56
На проспекте Чингиза Айтматова снова решили строить переход — теперь подземный