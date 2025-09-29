На предстоящих выборах административный ресурс в том объеме, как раньше, использоваться не будет. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Маматов.

По его словам, если политическая партия или отдельный кандидат захочет сделать подконтрольное голосование, то они найдут путь.

«Мы всегда предупреждаем, призываем, чтобы не было подкупа и подконтрольного голосования. Но ответственность остается на самих претендентах. Если человек идет в парламент, покупая голоса, развращая наш народ, избирателей, надо подумать, каким он будет завтра. Поэтому все негативные моменты мы озвучиваем, проводим беседы по использованию административного ресурса. Я на 100 процентов уверен, что админресурс в прежних объемах использоваться не будет — идет пресечение со стороны руководства страны», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что с технологической стороны ЦИК готова провести выборы любого уровня.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент должен назначить дату парламентских выборов.

Очевидно, что выборы восьмого созыва ЖК с учетом всех необходимых процедур назначат на 30 ноября.