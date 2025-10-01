В Бишкеке 1 октября дожди. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — улица Малдыбаева, дома № 21-57 (особняки в районе парка имени Ататюрка);

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Достоевского, Ахунбаева, Арстанбап), отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;

9.00-12.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Кайын, Кереке-Тоо, Жазыйра, Чортекова, Безымянная, Ак-Марал, Кривоносова, Муромская, Бадахшан, Ахунбаева, Островского, Жоогазын), «Нур» (улицы 1-12-я Линия, Айманбетова), села Маевка (улица МТФ-2, участок № 820, контуры № 889, 818, 885), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, контур № 815, участок № 2), северная объездная дорога;

9.00-15.00 — отрезок проспекта Дэн Сяопина, улица Месароша;

9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дом № 66, отрезки улиц Ахунбаева, 28-я Линия;

9.00-13.00 — новый Ошский рынок, села Достук (улица Разная), Ак-Жол (улица Банная);

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Чагая, Панфилова), улица Достук, дом № 3/10;

13.30-18.00 — воинская часть № 23565 (улица Лумумбы), Военный институт.

1-2 октября — район, ограниченный улицами Алыбаева, Крылова, железной дорогой, улицей Осмонова.

Памятные даты

Международный день пожилых людей

Фото 24.kg. Конкурс «А ну-ка, бабушки!», Бишкек

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Сейчас в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050-му число таких людей достигнет 2 миллиардов, что составит более 20 процентов мирового населения. Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

Международный день музыки

Международный день музыки, отмечаемый ежегодно 1 октября начиная с 1975-го, учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО двумя годами ранее. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.

Международный день музыки реализует идею сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем.

Всемирный день вегетарианства

Фото из интернета

Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства, учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом в 1977-м и через год поддержанный Международным вегетарианским союзом.

Этот ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.

Вегетарианство — это система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения.

Люди, которые меняли мир

Родился хирург Мамбет Мамакеев

Фото из интернета. Мамбет Мамакеев

Родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш. Хирург и общественный деятель, член Национальной академии наук КР, доктор медицинских наук, профессор.

Является основоположником кыргызской школы абдоминальных хирургов и организатором создания Национального хирургического центра КР — головного республиканского научного лечебно-учебного комплекса.

В 2004-м Мамбету Мамакееву присвоено звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» — «Герой Кыргызской Республики». Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, Жогорку Кенеша двух созывов.

Умер 24 ноября 2024 года.

Родился финансист Усен Набитаев

Родился 1 октября 1929 года в селе Беш-Кунгей Чуйской области. Заслуженный экономист Киргизской ССР.

Первый профессиональный национальный кадр в банковской сфере, стоявший у истоков создания всей банковской системы Кыргызской Республики.

Умер в 2010-м.

Родился актер Борис Суслов

Фото из интернета. Борис Суслов в роли Тибальда, 1966 год

Родился 1 октября 1930 года.

Весной 1949-го, будучи еще учащимся, дебютировал в роли Пьера в «Волшебной флейте», затем получил роль Зигфрида в «Лебедином озере».

1966-1972 — ведущий солист балета Кыргызского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Исполнил все ведущие партии в репертуарных спектаклях мировой, русской и национальной балетной классики.

Был бессменным партнером великой кыргызской танцовщицы, народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а также выдающихся кыргызских балерин современности: Рейны Чокоевой, Сайнат Джокобаевой, Чолпон Джамановой и многих других.

С 1973 года Бориса Суслова шесть раз представляли на звание «Народный артист Киргизской ССР», но так и не присвоили.

Умер 14 мая 2016-го.

Родился скульптор Виктор Шестопал

Фото slovo.kg. Виктор Шестопал

Родился 1 октября 1936 года в Петропавловске Казахской ССР. Мастер станковой и монументальной скульптуры, народный художник Кыргызстана.

Мастер полвека отдал служению «молчаливой музе» и вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как «шестидесятник», монументалист, мастер станковой скульптуры, приверженец реалистического направления в скульптуре.

С 1970-го — член Союза художников СССР.

Работает в области станковой и монументальной скульптуры.

Создал тематические композиции, цикл портретов современников, произведения монументального искусства, целую галерею портретов замечательных людей Кыргызстана.

В монументальной скульптуре творческой удачей художника являются памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установленный в Токмаке, и памятник Александру Пушкину возле Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.

Родился актер Александр Балбекин

Фото ГНРТД имени Ч.Айтматова. Александр Балбекин в спектакле «Дон Жуан»

Родился 1 октября 1943 года. Советский, кыргызский актер, режиссер, писатель, заслуженный артист Киргизской ССР (1990).

1973-2009 — актер и режиссер Государственного русского театра драмы имени Надежды Крупской.

Член Союза писателей Кыргызстана, международного союза писателей «Новый современник».

Умер 4 января 2015-го.

Куда сходить