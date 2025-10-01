В Бишкеке 1 октября дожди. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-14.00 — улица Малдыбаева, дома № 21-57 (особняки в районе парка имени Ататюрка);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Достоевского, Ахунбаева, Арстанбап), отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;
- 9.00-12.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Кайын, Кереке-Тоо, Жазыйра, Чортекова, Безымянная, Ак-Марал, Кривоносова, Муромская, Бадахшан, Ахунбаева, Островского, Жоогазын), «Нур» (улицы 1-12-я Линия, Айманбетова), села Маевка (улица МТФ-2, участок № 820, контуры № 889, 818, 885), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, контур № 815, участок № 2), северная объездная дорога;
- 9.00-15.00 — отрезок проспекта Дэн Сяопина, улица Месароша;
- 9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дом № 66, отрезки улиц Ахунбаева, 28-я Линия;
- 9.00-13.00 — новый Ошский рынок, села Достук (улица Разная), Ак-Жол (улица Банная);
- 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Чагая, Панфилова), улица Достук, дом № 3/10;
- 13.30-18.00 — воинская часть № 23565 (улица Лумумбы), Военный институт.
- 1-2 октября — район, ограниченный улицами Алыбаева, Крылова, железной дорогой, улицей Осмонова.
Памятные даты
Международный день пожилых людей
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.
Сейчас в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050-му число таких людей достигнет 2 миллиардов, что составит более 20 процентов мирового населения. Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
Международный день музыки
Международный день музыки, отмечаемый ежегодно 1 октября начиная с 1975-го, учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО двумя годами ранее. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.
Международный день музыки реализует идею сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем.
Всемирный день вегетарианства
Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства, учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом в 1977-м и через год поддержанный Международным вегетарианским союзом.
Этот ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.
Вегетарианство — это система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения.
Люди, которые меняли мир
Родился хирург Мамбет Мамакеев
Родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш. Хирург и общественный деятель, член Национальной академии наук КР, доктор медицинских наук, профессор.
Является основоположником кыргызской школы абдоминальных хирургов и организатором создания Национального хирургического центра КР — головного республиканского научного лечебно-учебного комплекса.
В 2004-м Мамбету Мамакееву присвоено звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» — «Герой Кыргызской Республики». Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, Жогорку Кенеша двух созывов.
Умер 24 ноября 2024 года.
Родился финансист Усен Набитаев
Родился 1 октября 1929 года в селе Беш-Кунгей Чуйской области. Заслуженный экономист Киргизской ССР.
Первый профессиональный национальный кадр в банковской сфере, стоявший у истоков создания всей банковской системы Кыргызской Республики.
Умер в 2010-м.
Родился актер Борис Суслов
Родился 1 октября 1930 года.
Весной 1949-го, будучи еще учащимся, дебютировал в роли Пьера в «Волшебной флейте», затем получил роль Зигфрида в «Лебедином озере».
1966-1972 — ведущий солист балета Кыргызского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Исполнил все ведущие партии в репертуарных спектаклях мировой, русской и национальной балетной классики.
Был бессменным партнером великой кыргызской танцовщицы, народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а также выдающихся кыргызских балерин современности: Рейны Чокоевой, Сайнат Джокобаевой, Чолпон Джамановой и многих других.
С 1973 года Бориса Суслова шесть раз представляли на звание «Народный артист Киргизской ССР», но так и не присвоили.
Умер 14 мая 2016-го.
Родился скульптор Виктор Шестопал
Родился 1 октября 1936 года в Петропавловске Казахской ССР. Мастер станковой и монументальной скульптуры, народный художник Кыргызстана.
Мастер полвека отдал служению «молчаливой музе» и вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как «шестидесятник», монументалист, мастер станковой скульптуры, приверженец реалистического направления в скульптуре.
С 1970-го — член Союза художников СССР.
Работает в области станковой и монументальной скульптуры.
Создал тематические композиции, цикл портретов современников, произведения монументального искусства, целую галерею портретов замечательных людей Кыргызстана.
В монументальной скульптуре творческой удачей художника являются памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установленный в Токмаке, и памятник Александру Пушкину возле Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.
Родился актер Александр Балбекин
1973-2009 — актер и режиссер Государственного русского театра драмы имени Надежды Крупской.
Член Союза писателей Кыргызстана, международного союза писателей «Новый современник».
Умер 4 января 2015-го.