Общество

29 сентября: где в Бишкеке отключат свет

В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.

Бишкек
  • 9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 1/1 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Фирсова, Карагачевой, Елебесова, Щербакова, переулки Озерный, Кукурузный, Чаткальский, Сулюктинский, Аральский, часть Карагачевой рощи;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы Алтын-Ордо, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я);
  • 9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дом № 62, отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Исанова, Манаса;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Таалай, Улана, Карельская, Онежская), улица Васильева, дом № 248а, отрезки улиц Кулиева, Тынчтык, Максат, Тулебердиева, Чуй-41, 45, село Маевка, отрезки переулков Барскаунского, Беш-Кунгейского, Аксайского, Боомского, улиц Бухарской, Сары-Челекской, Дубосековской, Нурекской, Бельской, Набережной, Ракетной.
