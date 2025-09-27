Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн. Кабмин принял постановление, согласно которому замена национального водительского удостоверения будет осуществляться через Государственный портал электронных услуг (мобильное приложение «Тундук») или при помощи других цифровых инструментов.

Для того чтобы получить онлайн-услуги для замены водительских прав, гражданам необходим доступ к сервису онлайн-замены — они должны пройти процедуру идентификации в Единой системе идентификации.

Услуга предоставляется при наличии электронного документа, подтверждающего прохождение медицинского освидетельствования (наркологическое обследование, определение психического здоровья, проверка зрения), дата выдачи которого не должна превышать 12 месяцев.

Для замены и получения документа в сервисе онлайн-замены национального водительского удостоверения заявителю необходимо:

пройти фотоидентификацию;

подать заявление онлайн — при подаче заявления выбрать услугу «Замена водительского удостоверения» или «Восстановление водительского удостоверения при утере»;

указать адрес доставки водительского удостоверения посредством почтовой связи (при необходимости);

пройти процедуру фотоидентификации, которая предусматривает фотографирование заявителя с помощью камеры устройства;

оплатить стоимость услуги за замену и получение нового документа (оплата производится в электронной форме по QR-коду).

Срок изготовления водительского удостоверения составляет от одного до двух рабочих дней со дня подачи заявления. Заявитель имеет возможность отслеживать статус рассмотрения заявления через «личный кабинет» в мобильном приложении «Тундук».