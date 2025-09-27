10:54
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн

Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн. Кабмин принял постановление, согласно которому замена национального водительского удостоверения будет осуществляться через Государственный портал электронных услуг (мобильное приложение «Тундук») или при помощи других цифровых инструментов.

Для того чтобы получить онлайн-услуги для замены водительских прав, гражданам необходим доступ к сервису онлайн-замены — они должны пройти процедуру идентификации в Единой системе идентификации.

Услуга предоставляется при наличии электронного документа, подтверждающего прохождение медицинского освидетельствования (наркологическое обследование, определение психического здоровья, проверка зрения), дата выдачи которого не должна превышать 12 месяцев.

Для замены и получения документа в сервисе онлайн-замены национального водительского удостоверения заявителю необходимо:

  • пройти фотоидентификацию;
  • подать заявление онлайн — при подаче заявления выбрать услугу «Замена водительского удостоверения» или «Восстановление водительского удостоверения при утере»;
  • указать адрес доставки водительского удостоверения посредством почтовой связи (при необходимости);
  • пройти процедуру фотоидентификации, которая предусматривает фотографирование заявителя с помощью камеры устройства;
  • оплатить стоимость услуги за замену и получение нового документа (оплата производится в электронной форме по QR-коду).

Срок изготовления водительского удостоверения составляет от одного до двух рабочих дней со дня подачи заявления. Заявитель имеет возможность отслеживать статус рассмотрения заявления через «личный кабинет» в мобильном приложении «Тундук».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345124/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин изменил правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на права
В Госагентстве по регистрации авто и водителей отчитались за полгода
Упростить процедуру замены водительских удостоверений планируют в Кыргызстане
В Эмиратах упростили правила вождения для туристов, в том числе из Кыргызстана
В Кыргызстане водительские права признали официальным государственным документом
Кабмин упростил получение водительских прав и сдачу экзаменов — что изменилось
Проверка на знание ПДД. За какие нарушения могут временно изъять права
Кыргызстан и ОАЭ начали взаимный обмен водительских удостоверений без экзаменов
Кыргызстан и Таджикистан будут признавать водительские удостоверения двух стран
С 1 апреля в России будут штрафовать водителей с зарубежными удостоверениями
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
10:51
Проекты для внедрения энергонакопителей определят кабмин КР и «Росатом» Проекты для внедрения энергонакопителей определят кабми...
10:36
Жалуйтесь! Специальный QR-код для обратной связи разработали в Минпросвещения
10:19
На перевале Тоо-Ашуу идет снег. Водителей просят быть бдительными
10:18
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
09:46
Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН