Общество

Камеры, табло с погодой и указатели в Балыкчи готова бесплатно установить Турция

В мэрии Балыкчи прошла встреча с представителями турецких инженерных компаний MOSAŞ Group и Kepil Technologies при участии представителей Центра государственно-частного партнерства.  

Как отмечает пресс-служба муниципалитета, стороны обсудили вопрос об установке на въездах и выездах из города современных систем туристических указателей, освещения и дорожных знаков. Компания MOSAŞ Group заявила о готовности безвозмездно реализовать этот проект.

По данным мэрии, система будет включать световые табло на солнечных батареях, дорожные знаки, прожекторы, электронные табло с информацией о погоде и расстоянии, а также камеры безопасности.

Новое оборудование позволит повысить дорожную безопасность, улучшить туристическую инфраструктуру и сделать город более привлекательным для гостей.
Материалы по теме
27 сентября, суббота
