16:01
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Пробки в Бишкеке. Что думают в мэрии о заезде машин по четным и нечетным номерам

Замдиректора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов прокомментировал в эфире «Биринчи радио» идею внедрить такое движение в Бишкеке, когда в нечетные дни могут ездить автомобили с нечетными номерами, а в четные — с четными.

«Это пример Китая, мы ставили его на обсуждение. Но эксперты сразу сказали, что после внедрения такой схемы у людей появится не одна, а уже две машины — с четным и нечетным номером. Тут есть плюсы и минусы. Или, к примеру, для транзитных машин предлагали построить накопители при въезде в город. Но опять же поступили как положительные, так и отрицательные отзывы. Золотую середину пока найти мы не можем. Но есть очень много вариантов и способов решения проблемы пробок в разных странах. Мы работаем над этим», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Он отметил, что когда-то эта проблема в любом случае решится, но не сегодня или завтра.

Читайте по теме
В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта

«Это перспективный план. Что мы всегда делаем, так это просим пересесть с личного транспорта на общественный», — добавил Абдыжапаркул Жанболотов.

Однако радиоведущая заметила, что автобусы в Бишкеке забиты, особенно в часы пик, и в результате вместо 40 минут на личном авто ежедневный путь у нее занял 1 час 20 минут.

«Это связано с тем, что общественный транспорт едет в общем потоке. Если бы их пустили по выделенным полосам, то естественно скорость движения увеличилась бы», — пояснил Абдыжапаркул Жанболотов.

В связи с интенсивным автотрафиком на улицах Бишкека управлению Патрульной службы милиции поручено усилить меры по регулированию дорожного движения в часы пик — с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 20.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345069/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Пробки в Бишкеке. Патрульной милиции поручено регулировать движение в часы пик
«Импровизированный парад» в Бишкеке: жители идут пешком по улице Дэн Сяопина
В Бишкеке перекрыли участок проспекта Айтматова. Мэрия не сообщала
Школьные автобусы могут усугубить ситуацию с пробками — урбанист
До 20 тысяч детей приезжают учиться в Бишкек из Чуйской области
Реконструкция развязки на улице Алма-Атинской парализовала движение в Бишкеке
В Бишкеке пройдет Фестиваль молодежного туризма
В Бишкеке с начала года установлено 17 тысяч 872 «умных» счетчика
В Бишкеке открыли памятник Нузупу Аталыку
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
26 сентября, пятница
16:00
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным Суданом и Багамами Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным...
15:51
В городе Ош сотрудники УПСМ подрались прямо в кабинете
15:43
Молодые таланты Бишкека представят свои работы на Неделе искусства «Башат»
15:28
В МВД Кыргызстана подвели итоги летнего туристического сезона
15:27
Пробки в Бишкеке. Что думают в мэрии о заезде машин по четным и нечетным номерам