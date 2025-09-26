Пробки в Бишкеке. Что думают в мэрии о заезде машин по четным и нечетным номерам

Замдиректора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов прокомментировал в эфире «Биринчи радио» идею внедрить такое движение в Бишкеке, когда в нечетные дни могут ездить автомобили с нечетными номерами, а в четные — с четными.

«Это пример Китая, мы ставили его на обсуждение. Но эксперты сразу сказали, что после внедрения такой схемы у людей появится не одна, а уже две машины — с четным и нечетным номером. Тут есть плюсы и минусы. Или, к примеру, для транзитных машин предлагали построить накопители при въезде в город. Но опять же поступили как положительные, так и отрицательные отзывы. Золотую середину пока найти мы не можем. Но есть очень много вариантов и способов решения проблемы пробок в разных странах. Мы работаем над этим», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Он отметил, что когда-то эта проблема в любом случае решится, но не сегодня или завтра.

«Это перспективный план. Что мы всегда делаем, так это просим пересесть с личного транспорта на общественный», — добавил Абдыжапаркул Жанболотов.

Однако радиоведущая заметила, что автобусы в Бишкеке забиты, особенно в часы пик, и в результате вместо 40 минут на личном авто ежедневный путь у нее занял 1 час 20 минут.

«Это связано с тем, что общественный транспорт едет в общем потоке. Если бы их пустили по выделенным полосам, то естественно скорость движения увеличилась бы», — пояснил Абдыжапаркул Жанболотов.

В связи с интенсивным автотрафиком на улицах Бишкека управлению Патрульной службы милиции поручено усилить меры по регулированию дорожного движения в часы пик — с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 20.00.