Общество

В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта

В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов.

По его словам, это связано с ремонтом дорог.

«Без закрытия проезда качественного ремонта сделать не получится, поэтому мы вынуждены это делать. Но это временный процесс, и мы всегда просим горожан искать альтернативные маршруты заранее», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Он добавил, что обычно все сразу смотрят на дорожников, однако проблема пробок на городских дорогах требует комплексного решения.

«Один из ключевых моментов — резкое увеличение количества автомашин в столице. В Бишкеке, по статданным, зафиксировано около 400 тысяч авто. Но, кроме горожан, в столицу по личным делам заезжает еще около 300-350 тысяч транзитных машин. Получается, в день городские дороги принимают около 700 тысяч автомобилей. Это очень много для наших улиц, и нужно честно признаться — они не готовы столько принять. Поэтому и возникают такие пробки», — отметил Абдыжапаркул Жанболотов.

Для решения проблемы в городе:

  • делают капитальный ремонт старых дорог;
  • ремонтируют мосты, сооружения;
  • начали строительство новых дорог.

«Транзитные машины хотим перебросить на краевые дороги. В этом году начнем три улицы — Ауэзова, Сухэ-Батора и Ахунбаева. Будем перебрасывать на кольцевые часть едущих из Токмака, Канта, Нарына, Иссык-Куля, а также из Кара-Балты, Таласа, южного направления, чтобы авто не заезжали в город.

В планах также есть строительство развязок, эстакадных мостов. Два проекта уже подготовили, они одобрены, источник финансирования определен, на следующий год планируется начать работы. Таких перекрестков будет 8-12, Бишкекглавархитектура уже определила участки. Конечно, в какой-то мере это снимет нагрузку на дорогах, но в корне проблему не решит. Думаем над комплексным сокращением количества автомашин», — подчеркнул Абдыжапаркул Жанболотов.

В связи с интенсивным автотрафиком на улицах Бишкека управлению Патрульной службы милиции поручено усилить меры по регулированию дорожного движения в часы пик — с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 20.00. 
