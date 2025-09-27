Казахстанский актер Данияр Алшинов снялся в голливудском фильме «Альтер»

В научно-фантастическом боевике «Альтер» снялся казахстанский актер Данияр Алшинов. Кадр с его участием распространили в социальных сетях.

Фильм рассказывает о мире будущего, где генетически улучшенные люди доминируют, а обычные пытаются выжить. Главный герой Леон сталкивается с могущественными корпорациями и борется за справедливость. Режиссером картины стал Тимо Вуоренсола.

В главной роли снялся Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в киновселенной «Гарри Поттер».

Особое внимание привлекло участие казахстанского актера Данияра Алшинова. Он появился только в одной сцене. Его участие в фильме подчеркивает международный характер проекта, который объединяет актеров из Великобритании, США, России и Казахстана.

По данным издания Tengrinews, съемки фильма проходили в Астане в знаковых местах: Дворце мира и согласия, известном так же как «Пирамида», библиотеке первого президента и сфере «Нур Алем».

Создателей картины привлекли столичная архитектура и то, как она вписывается в сюжет. Тимо Вуоренсола во время съемок часто публиковал снимки, сделанные в Астане, у себя на странице.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года, а широкий прокат в странах СНГ стартовал 18 сентября 2025-го.