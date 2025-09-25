Рейд. За загрязнение воздуха наложены штрафы на водителей автотранспорта

В Бишкеке и Аламединском районе проведен рейд в рамках акции «Чистый воздух». Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.
По ее данным, 24 сентября инспекторы регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками управления Патрульной милиции провели очередную проверку автотранспорта.
Общая сумма штрафов составила 45,5 тысячи сомов.
С водителями также проведена разъяснительная работа по вопросам охраны атмосферного воздуха и соблюдения экологических норм.
Специалисты призывают водителей регулярно проверять техническое состояние транспортных средств и строго соблюдать требования по охране окружающей среды.