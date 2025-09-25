13:19
Общество

Рейд. За загрязнение воздуха наложены штрафы на водителей автотранспорта

В Бишкеке и Аламединском районе проведен рейд в рамках акции «Чистый воздух». Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, 24 сентября инспекторы регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками управления Патрульной милиции провели очередную проверку автотранспорта.

Минприроды КР
Фото Минприроды КР
По итогам рейда в соответствии со статьей 234 Кодекса КР о правонарушениях (эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах) составлено четыре протокола.

Общая сумма штрафов составила 45,5 тысячи сомов.

С водителями также проведена разъяснительная работа по вопросам охраны атмосферного воздуха и соблюдения экологических норм.

Специалисты призывают водителей регулярно проверять техническое состояние транспортных средств и строго соблюдать требования по охране окружающей среды.
