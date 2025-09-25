«Импровизированный парад» в Бишкеке: жители идут пешком по улице Дэн Сяопина

В Бишкеке на улице Дэн Сяопина ремонт — движение частично перекрыто, и это парализовало весь район. В результате образовались многочасовые пробки.

Однако горожане быстро нашли альтернативу: сотни людей предпочли просто пройтись по перекрытой улице пешком. Получился настоящий «импровизированный парад» пешеходов — ведь так до нужного места они добираются быстрее, чем те, кто остался в машинах.

Мэрия столицы признала, что ситуация вызывает неудобства. «Прошу бишкекчан потерпеть — скоро уже начнем укладывать асфальт», — заявил мэр Бишкека, комментируя дорожные работы.

По данным горожан, заторы сохраняются на прилегающих улицах, а движение общественного транспорта также осложнено.