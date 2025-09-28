Неделя-24. Зимой вновь будут отключать свет, и Кыргызстан остался без парламента

«В часы пик, утром и вечером, в случае превышения лимита электропотребления придется использовать метод регулировочных мероприятий», — заявил Эмилбек Ысманов. Так он ответил на вопрос о том, будут ли веерные отключения во время отопительного сезона. И также отметил, что для прохождения ОЗП Кыргызстан импортирует 4,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии из соседних стран. В этом году потребность в ней выросла на 500 миллионов киловатт-часов из-за роста числа потребителей. Энергодефицит по сравнению с 2024-м вырос на 1 миллиард 600 миллионов киловатт-часов.

Депутаты Жогорку Кенеша приняли решение о роспуске седьмого созыва. Нардеп Улан Примов обозначил причины инициативы — сложность и риски в ходе двух масштабных выборных кампаний подряд. Он напомнил, что по плану в ноябре 2026 года должны состояться парламентские выборы, а в январе 2027-го — президентские. Вопрос на заседании практически не обсуждали и поставили сразу на голосование. В итоге самороспуск поддержали 84 депутата из присутствующих 89. Против никто не голосовал.

Фото ГКНБ. На КПП «Чалдовар» выявили коррупционную схему, задержаны чиновники

Более 20 сотрудников государственных органов причастны к масштабной коррупции на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» в Чуйской области. Как отметили в ГКНБ, сеть действовала при участии работников Налоговой службы, военнослужащих Пограничной службы, сотрудников Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и весогабаритного контроля Министерства транспорта. Ее организаторы оформляли фиктивные документы и обеспечивали незаконный ввоз товаров из стран ЕАЭС. За «услуги» владельцы грузов платили так называемым толкачам по $1,5-2 тысячи с одной фуры. Деньги распределяли между должностными лицами — от 5 до 7 тысяч сомов на человека. Ежедневно незаконные сборы достигали 80 тысяч сомов.

Фото администрации президента. Садыр Жапаров в ООН

Необоснованные санкции расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики, заявил президент Садыр Жапаров на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Кыргызстан прилагает все усилия для самостоятельного укрепления своей экономики. Глава государства сделал акцент на то, что республика строго выполняет и будет выполнять свои международные обязательства. «Однако мы не можем жертвовать интересами наших граждан и экономическим развитием страны», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров отметил, что государство готово принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана. Он считает, что кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но другим это запрещает. Президент заметил, что в экономическом плане отказаться от сотрудничества с РФ КР не может.

В столице продолжается строительство многофункционального комплекса «Old Бишкек», хозяином проекта является бывший мэр города Нариман Тюлеев. Он сообщил, что вечером 22 сентября полностью завершен пятый блок. По словам Тюлеева, 25-26 сентября планируется приступить к следующему этапу и выйти к улице Шопокова. «Внутри подземного города активно идут отделочные работы: устанавливают кондиционеры, монтируют полы, перегородки, ведут стеклянное оформление. Мы надеемся завершить все работы до конца года. Спасибо за терпение и понимание», — написал он на своей странице в соцсетях.

Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Бишкек задыхается — все чаще говорят горожане. Депутат столичного городского кенеша Куванычбек Конгантиев не скрывает эмоций: город движется «хаотично и пожарно», а без системных решений столица рискует окончательно превратиться в каменные джунгли. В интервью 24.kg он рассказал, почему Бишкек должен стать пешеходным городом, зачем срочно нужен новый Генплан и какая у него мечта, как у человека и депутата.

Фондовая биржа — это маркетплейс, но вместо одежды и гаджетов торгуют акциями В Кыргызстане слова «фондовый рынок» до сих пор звучат как что-то непонятное. Но именно здесь решается вопрос, будут ли у наших компаний деньги на развитие и смогут ли обычные люди зарабатывать не только на депозитах, но и на инвестициях. О том, зачем нужна фондовая биржа, как на ней покупать акции «в один клик» и почему государство стало главным акционером, — в интервью 24.kg с председателем совета директоров КФБ Талантбеком Омуралиевым.

Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему Фото из интернета. Покупатели стали осторожнее на фоне высоких цен, поэтому рынок фактически «остыл»: квартиры продают дольше, продавцам приходится торговаться Рынок недвижимости Кыргызстана переживает непростое время: цены бьют рекорды, но активность покупателей снижается. Разбираем ключевые тенденции рынка недвижимости с экспертом по экономике Арсеном Иманкуловым.

Ленин над «Ата-Эне»: странное соседство в Кызыл-Кие вызвало споры В редакцию 24.kg обратились жители Кызыл-Кии Баткенской области. Их недоумение вызвала недавно построенная в центре города аллея, где прямо под старым памятником Ленину установили объемные буквы «Ата-Эне», что в переводе с кыргызского означает «родители».

Памятник Нузупу минбаши: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе Фото Жогорку Кенеша. Памятник Нузупу минбаши

Любовь к языку — любовь к государству. Как нацкомиссия развивает кыргызский язык 23 сентября в Кыргызстане отметили День государственного языка. В этот день еще в 1989 году приняли исторически важный закон о государственном языке. Директор Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев в интервью 24.kg рассказал, как реализуется закон о госязыке и какие мероприятия проводятся для развития кыргызского.

Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске Фото 24.kg. В законе не прописаны нормы работы Жогорку Кенеша в случае его самороспуска Согласно статье № 59 закона о выборах депутатов, в случае самороспуска ЖК президент назначает досрочные выборы в пятидневный срок. При досрочных выборах сроки избирательных действий, установленные документом, сокращаются на треть, то есть с 90 дней до 60. Таким образом, если глава государства издаст свой указ 30 сентября, то уже 30 ноября должны состояться внеочередные выборы. Кстати, именно эта дата ранее называлась рядом источников еще до официального объявления о том, что депутаты намерены начать собирать подписи за самороспуск. Как далее будут работать нардепы, как оказалось, не знают и сами инициаторы самороспуска.

«Идеальный кандидат» в Жогорку Кенеш сейчас: мужской и женский портреты В Кыргызстане готовятся к парламентским выборам. Новые поправки в законодательство о выборах ужесточили требования к претендентам. Теперь дорога в Жогорку Кенеш закрыта не только для тех, у кого есть непогашенная судимость, но и для тех, чьи дела прекратили по нереабилитирующим основаниям. ЦИК заявляет о «нулевой толерантности» к нарушениям, и это меняет архитектуру предвыборной кампании.

Пять граммов здоровья: как йодированная соль защищает щитовидку Фото из интернета. Из-за недостатка йода в организме щитовидная железа не может вырабатывать достаточное количество гормонов В Кыргызстане заболевания щитовидной железы занимают первое место среди болезней эндокринной системы. О том, как это связано с нехваткой йода, 24.kg рассказала врач Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Жыргал Молдокматова.

Рак можно остановить: профессор из Калифорнии о том, чего не хватает Кыргызстану У доктора медицинских наук, профессора Рысбека Абдылдаева 52-летний опыт работы в онкологии. Последние 15 лет он живет в США, в 2010-2022 годах занимал должность регионального директора, а с 2022-го — консультанта в биотехнологической компании Cureline в Сан-Франциско (Калифорния). О том, как улучшить выявляемость рака и можно ли избежать этого недуга, Рысбек Абдылдаев рассказал 24.kg.

Два миллиона подписчиков: как казахстанский имам стал звездой соцсетей Фото из интернета. Нурлан Асанов На VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане мне удалось познакомиться с необычным имамом — веселым, открытым и очень популярным. Казахстанцы называют его «самым добрым и любимым имамом». В соцсетях он просто «Нурлан имам», а в жизни — религиозный деятель, который решил говорить о сложном просто. И, судя по всему, попал в точку: сегодня у него почти 2 миллиона подписчиков в TikTok и Instagram.

Прикоснуться к истории. 10 музеев Бишкека и окрестностей столицы Провести время с пользой — это точно о посещении музеев. Кроме того, их обязательно надо посещать с детьми. И уж точно, если провести так выходной день, это не будет напрасной тратой времени. Редакция 24.kg собрала данные о десяти музеях, как известных широкой публике, так и о тех, что точно не на слуху.

Иссык-Куль и водопад в Ала-Арче. Фото и видео читателей 24.kg Фото Евгения Липкина. Иссык-Куль 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом над Бишкеком, а потом отправимся в путешествие по республике: Аламединское ущелье, Иссык-Куль, озера Кок-Мойнок и Кара-Камыш, каньон Лаглан. Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом над Бишкеком, а потом отправимся в путешествие по республике: Аламединское ущелье, Иссык-Куль, озера Кок-Мойнок и Кара-Камыш, каньон Лаглан.