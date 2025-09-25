08:35
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Общество

Оштрафован. В парке «Пишпек» бишкекчанин самовольно начал стройку точки общепита

В парке «Пишпек» бишкекский предприниматель самовольно начал стройку точки общепита. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Минстроя
Фото Минстроя

Ранее в социальных сетях появилась информация о проведении строительных работ на территории Парка железнодорожников («Пишпек»). Городское управление государственного департамента архитектурно-строительного контроля провело проверку объекта и приняло соответствующие административные меры.

Установлено, что строительство ведется без необходимых разрешительных документов, то есть незаконно. Индивидуальным предпринимателем Валяевым было начато строительство объекта общественного питания. Составлен протокол и вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 200 тысяч сомов.

Минстрой напоминает, что все строительные работы на территории республики должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством.

Чиновники также призывают стройкомпании и граждан неукоснительно соблюдать строительные нормы и бережно относиться к общественным пространствам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344815/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин просит муниципальную инспекцию наказать торговцев за порчу газона
Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала мэрия Бишкека
В бишкекском жилмассиве «Алтын-Ордо» демонтируют незаконные постройки
В ущелье Долон демонтируют все торговые павильоны, расположенные вдоль дороги
Снести все незаконные объекты в Оше намерен новый мэр города
В Бишкеке демонтированы самовольные объекты на проспекте Жибек Жолу
В Бишкеке демонтировали 34 самовольно установленных объекта и конструкции
В городе Ош с территории школы имени Макаренко снесут магазины и павильоны
Мэрия Бишкека проверила законность установки павильонов в микрорайоне «Джал 27»
Читатель просит проверить законность установки павильонов в микрорайоне «Джал»
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Бизнес
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
25 сентября, четверг
08:26
Сбор урожая риса начался в Баткенской области Сбор урожая риса начался в Баткенской области
08:09
Оштрафован. В парке «Пишпек» бишкекчанин самовольно начал стройку точки общепита
07:35
Президент Кыргызстана провел несколько встреч на полях сессии Генассамблеи ООН
07:20
Президент призвал страны к выработке стандартов ответственного использования ИИ
07:11
Кыргызстан поддерживает продолжение диалога по вопросам гор и климата — Жапаров
24 сентября, среда
23:37
Представлены официальные фото Xiaomi 17 Pro c экраном на задней панели
23:06
Сборная Кыргызстана по футзалу вышла в финальный раунд Кубка Азии
22:47
Эрдогану не понравилось. Его кортеж в Нью-Йорке остановили ради Трампа