Оштрафован. В парке «Пишпек» бишкекчанин самовольно начал стройку точки общепита

В парке «Пишпек» бишкекский предприниматель самовольно начал стройку точки общепита. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото Минстроя

Ранее в социальных сетях появилась информация о проведении строительных работ на территории Парка железнодорожников («Пишпек»). Городское управление государственного департамента архитектурно-строительного контроля провело проверку объекта и приняло соответствующие административные меры.

Установлено, что строительство ведется без необходимых разрешительных документов, то есть незаконно. Индивидуальным предпринимателем Валяевым было начато строительство объекта общественного питания. Составлен протокол и вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 200 тысяч сомов.

Минстрой напоминает, что все строительные работы на территории республики должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством.

Чиновники также призывают стройкомпании и граждан неукоснительно соблюдать строительные нормы и бережно относиться к общественным пространствам.