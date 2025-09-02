11:22
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала мэрия Бишкека

Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала мэрия Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Уточняется, что на улице Малдыбаева, 1а, выявлены незаконные пристройки и нецелевое использование муниципальной земли. Кухню, хозяйственные помещения, санузел и бар демонтируют.

По данным мэрии, летняя площадка кафе занимала участок, предназначенный для озеленения. Установленные конструкции были возведены без соответствующих разрешительных документов.

Очищенную землю будут использовать для создания скверов, зоны отдыха и озеленения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341821/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
В бишкекском жилмассиве «Алтын-Ордо» демонтируют незаконные постройки
В Бишкеке демонтируют незаконную пристройку кафе «Байсуу» в водоохранной зоне
В Бишкеке продолжается демонтаж самовольных построек на муниципальных землях
В Бишкеке демонтируют школу № 23. Видео с дрона
Более 10 павильонов демонтировали в жилмассиве «Ак-Босого» в Бишкеке
Закон о тишине не для них. Бишкекчане жалуются на ночные работы на заводе Ленина
На рынке «Дордой» демонтируют постройки, мешающие строительству дороги
Почти 600 рекламных щитов демонтировали в Бишкеке в 2024 году
В Оше демонтировали гаражи на территории 2,5 гектара для строительства парка
В Бишкеке за полгода мэрия снесла более 5 тысяч объектов
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
11:17
В Кыргызстан прибыл третий самолет для госавиакомпании «Асман Эйрлайнс» В Кыргызстан прибыл третий самолет для госавиакомпании...
11:13
В Кыргызстане за год зарегистрировано 8,8 тысячи случаев кори
11:08
Дастан Джумабеков: Необходимо усилить пропаганду по возвращению мигрантов в КР
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
10:52
Депутат Жогорку Кенеша предлагает создать министерство по миграции