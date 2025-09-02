Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала мэрия Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Уточняется, что на улице Малдыбаева, 1а, выявлены незаконные пристройки и нецелевое использование муниципальной земли. Кухню, хозяйственные помещения, санузел и бар демонтируют.

По данным мэрии, летняя площадка кафе занимала участок, предназначенный для озеленения. Установленные конструкции были возведены без соответствующих разрешительных документов.

Очищенную землю будут использовать для создания скверов, зоны отдыха и озеленения.