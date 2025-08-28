В бишкекском жилмассиве «Алтын-Ордо» демонтируют незаконные постройки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, продолжаются работы по очистке водоохранных зон восточной и южной ветвей Большого Чуйского канала. Мероприятия проводятся на основании постановления кабмина.

Сейчас демонтируются незаконные хозяйствующие субъекты, расположенные на берегу БЧК в юго-восточной части «Алтын-Ордо».

Предварительно с владельцами проведены разъяснительные работы. Всего на данной территории расположен 21 хозяйствующий субъект, 2 из них уже ликвидированы. Оставшиеся владельцы демонтируют и очищают территорию добровольно.