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Общество

Снести все незаконные объекты в Оше намерен новый мэр города

Снести все незаконные объекты в Оше намерен новый мэр города, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Снос незаконных объектов и работы по благоустройству пройдут по всему городу», — сказал сегодня Женишбек Токторбаев во время совместной с руководителями профильных служб инспекции улиц.

Он поручил начать работу по обновлению общего облика улицы Курманджан Датки, включая замену старых, больных, портящих вид зеленых насаждений, приведение к нормам объектов, вышедших на красную линию, реконструкцию устаревших рекламных объектов.

«Наведение порядка — наша прямая обязанность», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318116/
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