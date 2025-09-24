18:26
Общество

Хадж-2026. В Кыргызстане квота заполнилась за час

Фото из интернета

Квота на хадж-2026 заполнилась за час после открытия системы регистрации. Об этом сообщила пресс-служба ДУМК.

Отмечается, что прием документов от желающих совершить паломничество начался 23 сентября и был закрыт всего через час в связи с полным заполнением квоты. 

«В связи с быстрым заполнением регистрационных форм прием платежей был остановлен. Это означает, что квота исчерпана», — отметил представитель муфтия Максат Атабаев.

Он уточнил, что в этом году выделено 6 тысяч мест, а так как с прошлой квоты в очереди оставались 2,6 тысячи человек, они первыми получили разрешение. На оставшиеся 3,4 места объявили регистрацию, которая закрылась через час.
