15:18
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Общество

Ош: в селе Аскалы завершено строительство новой школы

В селе Аскалы Алайского района Ошской области завершено строительство школы имени К.Белекбаева стоимостью 42,6 миллиона сомов. Проект реализован департаментом жилищно-гражданского строительства и профинансирован из республиканского бюджета.

Общая площадь нового здания составляет 736 квадратных метров. Современный двухэтажный учебный корпус рассчитан на 100 учеников и полностью соответствует современным требованиям. В ближайшие дни школа примет первых воспитанников.

Минстроя
Фото Минстроя. Школа

Строительные работы начались в 2024 году и были выполнены подрядной организацией ОсОО «Улар Транс».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344733/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
До 20 тысяч детей приезжают учиться в Бишкек из Чуйской области
В Кара-Балте эвакуировали школу № 5 из-за сообщения о бомбе
В Бишкеке сообщили о минировании школы № 84
В российском городе Татарске обрушилась еще одна школа
В Бишкеке открыли школу дзюдо имени Жаныбека Алыкулова
В Джалал-Абадской области за поборы и взяточничество уволили директоров школ
Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»
Учебники по математике нового поколения получат школы в Кыргызстане
Запрет телефонов в школах. Кыргызстан поделился опытом со странами ЦА
Школы и детсады Бишкека нарушают правила безопасности — их оштрафовали
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
24 сентября, среда
14:56
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для...
14:52
Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении
14:52
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
14:46
В Бишкеке открыт литературный центр тюркоязычных народов
14:40
На КПП «Чалдовар» выявлена устойчивая коррупционная схема, задержаны чиновники