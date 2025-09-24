Ош: в селе Аскалы завершено строительство новой школы

В селе Аскалы Алайского района Ошской области завершено строительство школы имени К.Белекбаева стоимостью 42,6 миллиона сомов. Проект реализован департаментом жилищно-гражданского строительства и профинансирован из республиканского бюджета.

Общая площадь нового здания составляет 736 квадратных метров. Современный двухэтажный учебный корпус рассчитан на 100 учеников и полностью соответствует современным требованиям. В ближайшие дни школа примет первых воспитанников.

Фото Минстроя. Школа

Строительные работы начались в 2024 году и были выполнены подрядной организацией ОсОО «Улар Транс».