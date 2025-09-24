09:01
Общество

Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале

Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале.

Муза режиссеров Лукино Висконти и Фредерико Феллини умерла в возрасте 87 лет.

Актриса была иконой кинематографа в 60-е годы XX века.

Уточняется, что она скончалась в Немуре, на севере Франции, где проживала последние годы. На момент смерти с ней находились дети.

Клаудия Кардинале была одной из самых известных актрис итальянского кинематографа XX века. Одними из наиболее популярных работ с ее участием считаются в том числе киноленты «Восемь с половиной», «Рокко и его братья», а также «Однажды на Диком Западе», «Мать» и «Улица Паради, дом 588».
