Общество

В прокат вышла комедия «Байкуш-4: Бизнес по-кыргызски»

Сегодня в прокат вышла комедия «Байкуш-4: Бизнес по-кыргызски» режиссеров Радика Эшимова и Белека Тургунова.

Уже знакомые всем герои Эркин, Света и Кутя наконец-то решили завязать со своими безбашенными авантюрами и открыть швейный бизнес. Но, как обычно, все пошло «по-старому»: микрокредитчик обманывает их и грозится забрать дом, если те не выплатят крупную сумму. В ответ семья идет на крайний шаг — они похищают сына мошенника.

Режиссеры: Радик Эшимов, Белек Тургунов.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский.
Актеры: Аскат Сулайманов, Гулжамал Мамытбекова, Айжана Аденова, Дастан Бакытбеков, Абылай Марат уулу.
