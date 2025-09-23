Минстрой показал, как идет реконструкция международного аэропорта «Манас»

Министр строительства Нурдан Орунтаев ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта «Манас». Об этом ведомство сообщает на свой странице в Facebook.

По его данным, инфраструктура воздушной гавани, которая ранее занимала 39 тысяч квадратных метров, теперь расширяется еще на 18 тысяч квадратных метров.

«Дизайн аэропорта будет выполнен с элементами национального колорита, установят памятник Манасу. Здание будет отвечать всем международным стандартам, там появятся травалаторы и эскалаторы, построят крытый skywalk-переход. Сейчас демонтируют западную эстакаду», — говорится в сообщении.