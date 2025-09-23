В рамках разработки нового Генплана Бишкека на сайте мэрии проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие жители столицы. Большинство респондентов составили горожане в возрасте от 26 до 45 лет, имеющие высшее образование.

По данным пресс-службы муниципалитета, главным запросом горожан стал дефицит парков и прогулочных зон — на это указали 65 процентов участников. Кроме того, жители отмечают нехватку школ, детсадов, поликлиник, культурных и спортивных объектов, особенно в новых микрорайонах. В числе приоритетов горожане назвали строительство аквапарка, спорткомплексов, детских и веревочных парков, а также центров активного отдыха.

Фото из интернета. Жители Бишкека назвали главные проблемы города: парки, транспорт и экология

Серьезной проблемой остается транспорт. Бишкекчане жалуются на пробки, нехватку парковок, переполненные автобусы и отсутствие тротуаров. Среди предложений — строительство объездных дорог, расширение существующих трасс, организация новых парковочных зон и развитие велоинфраструктуры. Более трети респондентов выразили готовность пересесть на велосипед при наличии удобных велодорожек.

Экология также вызывает беспокойство: лишь 15 процентов жителей довольны состоянием воздуха и озеленения в городе. Почти 92 процентов поддержали идею раздельного сбора мусора, однако отметили нехватку контейнеров. В качестве решения предлагается строительство современного мусороперерабатывающего завода и развитие системы раздельного сбора отходов.

Горожане подчеркнули, что без решения проблем со смогом, благоустройством и зелеными зонами невозможно улучшить качество жизни в Бишкеке.