11:19
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин с онкологией

Фото организаторов мероприятия

Во Дворце спорта 16 октября состоится масштабный благотворительный концерт «Свет надежды», посвященный поддержке женщин, проходящих через тяжелое испытание — рак молочной железы. Об этом сообщили организаторы.

Октябрь во всем мире признан месяцем борьбы с этим заболеванием, и данный концерт станет символом единства, надежды и силы. На одной сцене выступят известные артисты, музыканты и творческие коллективы, чтобы подарить зрителям праздник искусства и напомнить о важности взаимопомощи и поддержки.

Все вырученные средства будут направлены на помощь женщинам, столкнувшимся с онкологией.

Организаторы мероприятия — Форум женщин-депутатов Жогорку Кенеша, общественный фонд «Вера в чудо» и партнеры, для которых важно объединить общество вокруг темы женского здоровья.

Все желающие могут присоединиться к концерту «Свет надежды» и внести свой вклад в поддержку женщин, которые борются за жизнь и здоровье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344523/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Рак можно остановить: профессор из Калифорнии о том, чего не хватает Кыргызстану
Сроки поставки линейного ускорителя из Индии пока не известны — Минздрав КР
Линейные ускорители в Центре онкологии вновь заработали
Более 35 тысяч случаев онкологических заболеваний зарегистрировано в Кыргызстане
Центр ядерной медицины создадут в Кыргызстане
Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города Ош
Кыргызстанда жеке клиникаларга онкологиялык ооруларды дарылоого уруксат берилди
В Кыргызстане расширены возможности частных клиник для борьбы с онкологией
На ремонт линейных ускорителей в НЦОГ выделили более 3 миллионов сомов
В Центре онкологии рассказали, на что направят выделенные 10 миллионов сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
В&nbsp;КР&nbsp;создан новый госцентр по&nbsp;регистрации транспорта и&nbsp;водителей В КР создан новый госцентр по регистрации транспорта и водителей
Бизнес
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
23 сентября, вторник
11:14
Трудоустройство кыргызстанцев за рубежом недостаточно прозрачно, считает депутат Трудоустройство кыргызстанцев за рубежом недостаточно п...
11:05
Возвращение института рецидива. Законопроект одобрен в первом чтении
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 сентября
10:56
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин с онкологией
10:51
Узбекистан покупает 22 самолета Boeing 787 Dreamli: Трамп поздравил Мирзиеева