В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин с онкологией

Во Дворце спорта 16 октября состоится масштабный благотворительный концерт «Свет надежды», посвященный поддержке женщин, проходящих через тяжелое испытание — рак молочной железы. Об этом сообщили организаторы.

Октябрь во всем мире признан месяцем борьбы с этим заболеванием, и данный концерт станет символом единства, надежды и силы. На одной сцене выступят известные артисты, музыканты и творческие коллективы, чтобы подарить зрителям праздник искусства и напомнить о важности взаимопомощи и поддержки.

Все вырученные средства будут направлены на помощь женщинам, столкнувшимся с онкологией.

Организаторы мероприятия — Форум женщин-депутатов Жогорку Кенеша, общественный фонд «Вера в чудо» и партнеры, для которых важно объединить общество вокруг темы женского здоровья.

Все желающие могут присоединиться к концерту «Свет надежды» и внести свой вклад в поддержку женщин, которые борются за жизнь и здоровье.