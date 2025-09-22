Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме

Неизвестные лица посредством мессенджера Telegram распространяют рекламу, обещая гражданам оказать содействие в получении государственного льготного кредита по выгодным условиям. Об этом предупреждает Национальный банк.

Для убедительности демонстрируются поддельные документы с логотипом НБ КР, а также фейковые положительные отзывы в Telegram от клиентов, якобы получивших кредиты. Далее злоумышленники под различными предлогами (страховка, комиссия) просят граждан перевести им деньги и направляют поддельный кредитный договор.

Национальный банк заявляет, что это мошенническая схема. Ни в коем случае не доверяйте подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводите деньги незнакомцам. Если возникли сомнения, перепроверьте информацию в официальных источниках. Банк не выдает кредиты населению, не обслуживает физические лица и не открывает счета.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в правоохранительные органы. Номер общественной приемной Национального банка: 0312610486.