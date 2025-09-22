13:17
Общество

Постановщик фильма «Оппенгеймер» стал президентом Гильдии режиссеров США

Британский и американский кинорежиссер Кристофер Нолан, снявший такие фильмы, как «Оппенгеймер», «Дюнкерк», «Интерстеллар», «Начало» и «Темный рыцарь», был избран президентом Гильдии режиссеров США. Об этом сообщили в организации.

Reuters
Фото Reuters. Британский и американский кинорежиссер Кристофер Нолан избран президентом Гильдии режиссеров США

Отмечается, что решение было принято на съезде Directors Guild of America.

«Избрание на пост президента Гильдии режиссеров Америки — одна из величайших почестей в моей карьере. Наша отрасль переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность», — сказал Кристофер Нолан после избрания.

Как отмечает The Hollywood Reporter, лауреат премии «Оскар» за фильмы «Темный рыцарь» и «Оппенгеймер» был единственным претендентом на пост главы кинопрофсоюза, насчитывающего более 19 тысяч членов.
