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Общество

Новые подходы к образованию обсудили в Нарыне специалисты Кыргызстана и России

В городе Нарыне специалисты Башкирского государственного педагогического университета организовали масштабный форум «Открытая педагогическая площадка». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие объединило учителей, преподавателей вузов и экспертов образовательных учреждений из разных регионов Кыргызстана.

Уточняется, что программа форума была посвящена теме «Чтим традиции, создавая инновации» и включала разнообразные форматы мероприятий — от тренингов и мастер-классов до презентаций практических разработок и лекций ведущих специалистов Акмуллинского университета и представителей клуба «Учитель года столицы Башкортостана».

«Одно из важных направлений форума — «Лаборатория решений», в рамках которого изучались современные проблемы школы и вырабатывались рекомендации по улучшению образовательного процесса. Для участников прошли семинары по развитию коммуникативных навыков педагогов, созданию эффективных моделей воспитания и формирования положительной репутации среди учеников и родителей.

Особое внимание на форуме уделялось вопросам использования цифровых технологий в обучении. Для киргизских педагогов открыт доступ к информационно-цифровой платформе «СИФАТ», разработанной сотрудниками Акмуллинского университета. Она расширяет возможности учителей и преподавателей для профессионального роста и помогает ликвидировать профдефициты», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336300/
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