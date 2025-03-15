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Общество

Свердловской области России не хватает мигрантов из Кыргызстана — замгубернатора

Свердловской области не хватает мигрантов из Кыргызстана. Об этом заявил заместитель губернатора Василий Козлов, сообщает ИА «Время Пресс».

Уточняется, что чиновник вернулся из рабочей поездки в КР, где состоялись переговоры о сотрудничестве.

По словам Василия Козлова, на Среднем Урале ждут мигрантов, но с опытом работы или после профессиональной переподготовки, потому что нужны квалифицированные кадры.

Он добавил, что на портале по поиску работы размещено около 60 тысяч вакансий, поэтому регион нуждается в хороших специалистах, которым готовы платить.

«Мы вели речь о том, чтобы Минтруда России определило ряд компаний, которые занимались бы набором, подготовкой мигрантов к работе и повышением их квалификации», — сообщил замгубернатора.

При этом в трудовых мигрантах нуждается не только сфера строительства, но и торговля, а также малый и средний бизнес, заключил он.

Напомним, в РФ ужесточили законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу несколько законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов глава государства отметил хорошее владение мигрантами государственным языком.

А замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322916/
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