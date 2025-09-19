В Бишкеке на три дня изменится схема движения нескольких городских маршрутов

На три дня в столице изменится схема движения нескольких городских маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с 19 по 22 сентября в связи с временным закрытием дорожного участка на пересечении улиц Льва Толстого и Асаналиева изменится схема движения следующих маршрутов:

№ 23, 103, 107, 222, 227, 7Т, 8Т, 135, 132, 133, 134, 161, 204, 295.

Данные маршруты будут временно следовать по другим улицам. Власти города просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свои поездки.