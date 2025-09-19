14:19
Общество

В КР создан новый госцентр по регистрации транспорта и водителей

Президент Садыр Жапаров подписал указ о создании нового государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Согласно документу, Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине переименовано в Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента КР.

Центр будет уполномочен:

  • регистрировать и перерегистрировать автотранспорт, тракторы и самоходные машины;
  • проводить экзамены и выдавать водительские удостоверения;
  • персонализировать водительские права;
  • лицензировать деятельность автошкол;
  • изготавливать госномера и продавать индивидуальные номерные знаки.

Новый центр станет правопреемником прежнего агентства. Его создание не потребует дополнительных расходов из бюджета, а финансирование будет обеспечиваться в пределах уже утвержденных средств.

Указ вступает в силу через 10 дней.
