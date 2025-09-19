В КР создан новый госцентр по регистрации транспорта и водителей

Президент Садыр Жапаров подписал указ о создании нового государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава.
Согласно документу, Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине переименовано в Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента КР.
Центр будет уполномочен:
- регистрировать и перерегистрировать автотранспорт, тракторы и самоходные машины;
- проводить экзамены и выдавать водительские удостоверения;
- персонализировать водительские права;
- лицензировать деятельность автошкол;
- изготавливать госномера и продавать индивидуальные номерные знаки.
Новый центр станет правопреемником прежнего агентства. Его создание не потребует дополнительных расходов из бюджета, а финансирование будет обеспечиваться в пределах уже утвержденных средств.
Указ вступает в силу через 10 дней.