В КР создан новый госцентр по регистрации транспорта и водителей

Президент Садыр Жапаров подписал указ о создании нового государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Согласно документу, Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине переименовано в Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента КР.

Центр будет уполномочен:

регистрировать и перерегистрировать автотранспорт, тракторы и самоходные машины;

проводить экзамены и выдавать водительские удостоверения;

персонализировать водительские права;

лицензировать деятельность автошкол;

изготавливать госномера и продавать индивидуальные номерные знаки.

Новый центр станет правопреемником прежнего агентства. Его создание не потребует дополнительных расходов из бюджета, а финансирование будет обеспечиваться в пределах уже утвержденных средств.

Указ вступает в силу через 10 дней.