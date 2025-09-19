Кабинет министров внес в Жогорку Кенеш законопроект о придании айыльному аймаку Гульча Алайского района Ошской области статуса города районного значения.

Фото из интернета. Село Гульча может получить статус города районного значения

Согласно документу, в состав айыльного аймака входят 12 сел, включая административный центр района — село Гульча, где проживает более 22 тысяч человек. Здесь расположены все ключевые районные учреждения — администрация, суд, прокуратура, отделение ГКНБ, банки, школы и детсады.

По нормам закона, статус города районного значения может быть присвоен населенному пункту с численностью не менее 10 тысяч жителей, развитой социальной и производственной инфраструктурой.

Инициатива поддержана местными властями и жителями, а также рассмотрена межведомственной комиссией при кабмине. В пояснительной записке отмечено, что дополнительных расходов из республиканского бюджета принятие закона не потребует.

После одобрения парламента село Гульча официально станет городом районного значения.