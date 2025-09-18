В Бишкеке обсудили создание Тюркского инвестфонда и развитие цифровой интеграции

В «Ынтымак Ордо» в Бишкеке состоялась встреча глав правительств и вице-президента стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Заседание прошло под председательством главы кабмина Адылбека Касымалиева.

В своем выступлении он подчеркнул, что встреча открывает новую страницу практического сотрудничества между странами ОТГ. И напомнил, что председательство Кыргызстана направлено на реализацию стратегии «Видение тюркского мира — 2040» и программы ОТГ на 2022-2026 годы, а также призвал переходить от слов к делу.

По данным главы кабмина, товарооборот КР со странами ОТГ в 2024-м достиг $2,427 миллиарда.

Он выделил приоритеты: расширение взаимной торговли, поддержку крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, развитие цифрового пространства. И сообщил о росте республики в рейтинге электронного правительства ООН со 101-го на 78-е место, принятии Цифрового кодекса и работе национального приложения «Түндүк», которое предоставляет доступ к более чем 170 услугам.

Адылбек Касымалиев поддержал инициативу создания Тюркского инвестиционного фонда и предложил провести очередное заседание его совета директоров в Бишкеке, а также выдвинул проект дорожной карты по экономическому сотрудничеству.

С приветственными словами выступили премьер-министры Азербайджана Али Асадов, Казахстана Олжас Бектенов, Узбекистана Абдулла Арипов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Они подчеркнули важность совместной работы для реализации масштабных проектов и укрепления доверия между государствами.

По итогам встречи принято совместное заявление, подтверждающее стремление к углублению экономического партнерства и развитию интеграции в тюркском мире.