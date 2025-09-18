Сбор исходных данных для градостроительного анализа начался в Бишкеке

Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) проводит сбор исходных данных для комплексного анализа территории города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, специалисты детально обследуют столицу для выявления проблем в сфере социальной инфраструктуры, а также встречаются с работниками городских служб.

В мэрии прошло совещание, где обсудили направления перспективного экономического развития столицы, необходимость возрождения градообразующей базы, размещение приоритетных инвестиционных проектов, а также прогнозы по численности населения.

Чиновники признают, что с активным ростом города наблюдается дефицит социальных объектов, что особенно остро проявляется в сфере образования и здравоохранения.

Генеральный план Бишкека нацелен на комплексное решение задач: в документе будет заложено необходимое количество детских садов, школ, больниц, поликлиник, станций скорой помощи, спортивных комплексов и объектов культуры. Это позволит закрепить земельные участки и обеспечить строительство необходимых социальных объектов, что будет способствовать сбалансированному развитию городской среды, удовлетворению потребностей населения в качественных услугах и повышению уровня комфорта и благополучия жителей.