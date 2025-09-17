В Литве детей обучат управлению дронами

Первая из девяти школ, в которой дети от 10 лет и взрослые смогут научиться управлять дронами разной модификации, открылась при поддержке Минобороны Литвы в городе Таураге, в 20 километрах от Калининградcкой области, пишет DW.

В программу обучения также входят занятия по сборке и программированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Замминистра министра обороны Литвы Томаш Годляускас связал открытие подобных заведений с «наращиванием оборонного потенциала» страны. «Литва к этому относится очень серьезно, поскольку граничит с Россией и Беларусью», — цитирует Годляускаса агентство Reuters.

Ранее Польша, которая, как и страны Балтии, граничит с РФ и Беларусью, добавила в школьную программу обязательное обучение стрельбе. Учащиеся от 14 лет в рамках предмета «Безопасность» уже осваивают навыки стрельбы по мишеням, включая сборку и разборку оружия.