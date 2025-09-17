В Бишкеке открылся X международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

В Бишкеке открылся юбилейный X международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE.

На его открытии Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева представил моноспектакль-драму «Эсимде» по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле», в которой сыграла народная артистка КР Гулайым Каниметова.

Спектакль является украшением репертуара театра и пользуется популярностью среди почитателей Айтматова.

По словам художественного руководителя театра Айгуль Умуралиевой, моноспектакль — один из самых сложных жанров, тем более на камерной сцене, когда зритель находится буквально в метре от артиста.

Фото 24.kg. Моноспектакль-драма «Эсимде»

Фестиваль проходит с 16 по 21 сентября, где высокопрофессиональные деятели драматических искусств из Израиля, Казахстана, Кыргызстана и России представят свои постановки.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться в «Афише» 24.kg.