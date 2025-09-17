17:06
В Бишкеке открылся X международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

Фото 24.kg. Моноспектакль-драма «Эсимде»

В Бишкеке открылся юбилейный X международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE.

На его открытии Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева представил моноспектакль-драму «Эсимде» по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле», в которой сыграла народная артистка КР Гулайым Каниметова.

Спектакль является украшением репертуара театра и пользуется популярностью среди почитателей Айтматова.

По словам художественного руководителя театра Айгуль Умуралиевой, моноспектакль — один из самых сложных жанров, тем более на камерной сцене, когда зритель находится буквально в метре от артиста.

«На пространстве Центральной Азии IMPULSE стал первым фестивалем моноспектаклей и я очень горжусь тем, что в этом году мы отмечаем его десятилетие на родной для него бишкекской сцене. Во всех конкурсных постановках роли исполняют достаточно зрелые актеры со своим посланием миру, об их душе и проблемах личности», — подчеркивает Айгуль Умуралиева.

Фестиваль проходит с 16 по 21 сентября, где высокопрофессиональные деятели драматических искусств из Израиля, Казахстана, Кыргызстана и России представят свои постановки.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться в «Афише» 24.kg.

