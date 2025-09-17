13:39
Общество

Реконструкция парка в Нарыне обойдется в $500 тысяч

В Нарыне в айыльном аймаке имени Матена Сыдыкова стартовал проект по реконструкции парка имени Мусы Жусаева в современном стиле. Он одобрен мэрией города, сообщает ее пресс-служба.

Финансирование осуществляется в рамках Программы по повышению устойчивости Нарына. Реализация проекта запланирована в течение года.

мэрии Нарына
Фото мэрии Нарына. Реконструкция парка

Общая стоимость проекта составляет $500 тысяч.

Кроме того, в парке будет установлен круговой аттракцион. Для этого из государственного бюджета взят кредит в размере 47 миллионов сомов, и сам аттракцион уже полностью доставлен.
