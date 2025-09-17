Как решить проблемы в школах? Депутат предложил аренду зданий и онлайн-обучение

Депутат Дастан Бекешев сегодня на заседании Жогорку Кенеша озвучил ряд предложений по решению проблем в системе образования.

Он отметил, что сейчас в некоторых школах не хватает учителей, вместо них преподают студенты, которые еще сами не окончили учебу. Также нардеп заявил о переполненности школ и нехватке новых зданий.

Читайте по теме Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал

«Книг нет, «Учкун» не успел все напечатать. Инфраструктура устарела, во многих школах нет нормальных туалетов. При этом мы переходим на сингапурскую систему. Да, строятся новые школы, это хорошо. Но министерству нужно было дать расчеты президенту, сколько средств нужно, чтобы подготовиться. Мы стараемся умолчать проблемы, не говорить о них. В итоге родители ругаются с учителями, подозревают директоров, директора ругаются с родителями. А виноваты те, кто изначально говорил, что все будет хорошо, а получилось как всегда», — сказал он.

Дастан Бекешев считает, что решить существующие проблемы можно. Для этого он предложил несколько вариантов: