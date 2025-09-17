12:24
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Общество

Как решить проблемы в школах? Депутат предложил аренду зданий и онлайн-обучение

Депутат Дастан Бекешев сегодня на заседании Жогорку Кенеша озвучил ряд предложений по решению проблем в системе образования.

Он отметил, что сейчас в некоторых школах не хватает учителей, вместо них преподают студенты, которые еще сами не окончили учебу. Также нардеп заявил о переполненности школ и нехватке новых зданий.

Читайте по теме
Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал

«Книг нет, «Учкун» не успел все напечатать. Инфраструктура устарела, во многих школах нет нормальных туалетов. При этом мы переходим на сингапурскую систему. Да, строятся новые школы, это хорошо. Но министерству нужно было дать расчеты президенту, сколько средств нужно, чтобы подготовиться. Мы стараемся умолчать проблемы, не говорить о них. В итоге родители ругаются с учителями, подозревают директоров, директора ругаются с родителями. А виноваты те, кто изначально говорил, что все будет хорошо, а получилось как всегда», — сказал он.

Дастан Бекешев считает, что решить существующие проблемы можно. Для этого он предложил несколько вариантов:

  • арендовать здания до того, как построят новые школы;
  • освободить предпринимателей от налогов, которые готовы отремонтировать школы;
  • разрешить онлайн-обучение для того, чтобы разгрузить школы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343835/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин упростил правила назначения директоров школ, колледжей и детсадов
Сеидбек Атамбаев: Многие родители жалуются на трудности при приеме детей в школу
Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство новых школ в КР
Эльдар Абакиров: Количество школ не соответствует росту числа учеников в КР
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
17 сентября, среда
12:19
Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще остается проблемой Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще о...
12:11
«Рубеж-2025»: на Иссык-Куле начались учения сил ОДКБ
12:10
ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
12:09
В Бишкеке лифт отключили всему подъезду из-за долга соседей
12:07
Глава Казахстана вручил Патриарху Московскому и всея Руси орден «Алтын Қыран»