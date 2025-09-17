20:13
Общество

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 миллионов

Организация Объединенных Наций завершила пересмотр оценки бюджета на 2026 год: предложено сокращение расходов более чем на $500 миллионов.

Как сообщают «Новости ООН», пересмотренные оценки предполагают сокращение расходов на 15,1 процента, а штатных должностей — на 18,8 по сравнению с бюджетом 2025-го. Сокращения затронут и бюджет поддержки миротворческих операций, из которого осуществляется финансирование персонала и услуг, обеспечивающих миссии ООН по всему миру.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подчеркнул, что сокращения «тщательно откалиброваны и носят целевой, а не повсеместный характер».

От сокращений финансирования защищены программы и мероприятия, напрямую поддерживающие государства-члены, особенно наименее развитые, не имеющие выхода к морю, и малые островные страны, а также инициативы по развитию Африки. Региональные экономические комиссии не столкнутся с крупными корректировками, а Регулярная программа технического сотрудничества продолжит расширяться, укрепляя поддержку развития государств.

Дополнительные средства планируется сберечь за счет недвижимости, в частности, к 2027 году ООН покинет два арендованных здания в Нью-Йорке. Эти меры направлены на сокращение дублирования, повышение качества и обеспечение выполнения мандатов.
