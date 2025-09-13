Более 25 миллионов сомов потратят на реконструкцию кровли школы № 50 в Бишкеке

Столичное управление капитального строительства объявило тендер на реконструкцию кровли средней школы № 50 в Бишкеке. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 25 миллионов 260,4 тысячи сомов.

Предложения от поставщиков принимаются до 26 сентября. Работы по замене мягкой рубериодной кровли металлопрофнастилом должны быть выполнены в течение 20 календарных дней.

Мэрия Бишкека 12 сентября сообщила о завершающихся ремонтных работах в школах и детских садах в рамках подготовки к новому учебному году.

Всего в 2025-м мэрия запланировала ремонт на 89 объектах образования, среди них: 45 школ, 41 детский сад, 3 центра детского творчества. На сегодня основные работы уже завершены.

Однако, по данным муниципалитета, ремонт еще продолжается в школах: № 32, 34, 41, 46, 49, 53, 60, 63, 67, 71, 73, 77, 92, 107, 116.

Дети из временно закрытых учреждений распределены в ближайшие школы, чтобы учебный процесс не прерывался.