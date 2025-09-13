20:25
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Более 25 миллионов сомов потратят на реконструкцию кровли школы № 50 в Бишкеке

Столичное управление капитального строительства объявило тендер на реконструкцию кровли средней школы № 50 в Бишкеке. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 25 миллионов 260,4 тысячи сомов.

Предложения от поставщиков принимаются до 26 сентября. Работы по замене мягкой рубериодной кровли металлопрофнастилом должны быть выполнены в течение 20 календарных дней.

Мэрия Бишкека 12 сентября сообщила о завершающихся ремонтных работах в школах и детских садах в рамках подготовки к новому учебному году.

Всего в 2025-м мэрия запланировала ремонт на 89 объектах образования, среди них: 45 школ, 41 детский сад, 3 центра детского творчества. На сегодня основные работы уже завершены.

Однако, по данным муниципалитета, ремонт еще продолжается в школах: № 32, 34, 41, 46, 49, 53, 60, 63, 67, 71, 73, 77, 92, 107, 116.

Дети из временно закрытых учреждений распределены в ближайшие школы, чтобы учебный процесс не прерывался.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343411/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека намерена передать Минздраву две машины и кислородные концентраторы
Соперничества школ быть не должно, объединение продолжится — вице-мэр Бишкека
Нехватка учителей. В Бишкеке к работе в школах привлекают студентов
В Бишкеке больше 600 первоклассников учится на базе детсадов
В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия
Будущее Бишкека до 2050-го решают тайно? Жители требуют открытости
Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Ночная погоня в Бишкеке: молодые водители попытались скрыться от патруля
На окраине Бишкека тоже хорошие школы. Минпросвещения о переполненных классах
В бишкекской школе № 44 за месяц уволилось 11 учителей
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
13 сентября, суббота
19:55
Более 25 миллионов сомов потратят на реконструкцию кровли школы № 50 в Бишкеке Более 25 миллионов сомов потратят на реконструкцию кров...
19:30
Как укрепить иммунитет ребенка, рассказали медики
19:00
В Узбекистане нашли старейшую в мире долгожительницу — ей 130 лет
18:30
14 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:09
США ввели санкции против 32 иностранных компаний за связи с Россией