Общество

Более 220 человек примут участие в Республиканском театральном фестивале

Более 220 человек примут участие в Республиканском театральном фестивале в Оше. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, фестиваль проводится с 2007 года, однако из-за пандемии был временно приостановлен. В этом году он возобновляется и пройдет в городе Оше с 15 по 20 сентября.

Торжественное открытие состоится 16 сентября в 16.00 в Ошском национальном драматическом театре имени С.Ибраимова. Каждый день зрителям будут представлены по два-три спектакля.

В мероприятии примут участие 14 театров республиканского, областного и районного уровней. Жюри определит лучшие постановки.

Всего будет представлено 14 спектаклей, с программой можно ознакомиться здесь.

Фестиваль проводится в честь 80-летия Великой Победы и 100-летия народного артиста Киргизской ССР С.Андабекова, а также в целях развития кыргызского театрального искусства и его продвижения на международный уровень, обмена опытом между театрами, поддержки молодых актеров и новых творческих сил.

Вход на спектакли свободный.
