Общество

Более 35 тысяч случаев онкологических заболеваний зарегистрировано в Кыргызстане

Более 35 тысяч случаев онкологических заболеваний зарегистрировано в Кыргызстане. Об этом на международной конференции «Наследие и будущее онкологии», посвященной 65-летию Национального центра онкологии и гематологии, сообщил его директор Нурбек Букуев.

По его словам, в республике ежегодно регистрируется 5,5 — 6 тысяч новых случаев онкологии.

«Согласно статистике, в Кыргызстане зарегистрировано свыше 35 тысяч случаев онкологических заболеваний. В основном это пациенты, которые обращаются к врачам уже на поздних стадиях болезни. В таких случаях помощь оказать сложно — многие пациенты умирают в течение года. Поэтому одна из наших главных целей сегодня — ранняя диагностика. Общеизвестно, что на первой или второй стадиях рак хорошо поддается лечению, и, если выявить болезнь именно на этом этапе, мы сможем сохранить жизнь пациентам», — рассказал он.

Нурбек Букуев призывает кыргызстанцев проходить обследование даже при отсутствии каких-либо симптомов.

В рамках конференции специалисты продемонстрировали новейшие технологии лечения и поделились опытом с коллегами.

В профессиональном форуме участвуют онкологи из России, Беларуси, Турции, Китая и Индии.
