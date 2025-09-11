В городе Ош работают над увеличением парка муниципальных экотакси

Сегодня мэр Оша Женишбек Токторбаев и руководитель компании «Джусин Чжикэ» Ма Хайфен обсудили вопрос увеличения парка муниципальных экотакси. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, на встрече стороны обсудили возможности сотрудничества по развитию работы муниципального экотакси, недавно запущенного в южной столице. Основное внимание уделялось увеличению количества экологически чистых электромобилей, чтобы жители могли пользоваться современным и удобным транспортом.

Отмечается, что сегодня ежедневно поступает более 3 тысяч заказов, из которых обслуживается лишь около 10 процентов. Встреча была направлена на поиск решений этой проблемы.

Напомним, с 27 августа муниципальная служба экотакси Оша начала работу в тестовом режиме.