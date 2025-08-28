11:58
Общество

Муниципальная служба такси города Ош начала работу в тестовом режиме

Муниципальная служба такси города Оша с 27 августа начала работу в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным, пока на линию вышли пять машин, они в течение недели будут работать бесплатно.

Как отметил один из сотрудников мэрии на видео, каждый день на линию будет добавляться по 10 машин, всего автопарк составит 50 машин. В будущем мэрия намерена закупить для этих целей еще больше машин. Сейчас есть три вида такси: VIP, комфорт и эконом-класс.

Водителей такси в мэрии призвали одеваться опрятно. А водителям VIP-такси рекомендовали надевать белую рубашку, иметь опрятный вид и обеспечить чистоту и приятный запах в салоне авто. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341274/
просмотров: 383
